『ハヤミ工産 SB-51 Esta 小型スピーカースタンド (2台1組) メーカー直送【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 49分に出品され03月18日 20時 49分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品特長・スペック

ダークブラウン木目

質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ



最適なリスニングスタイル

スピーカーのサイズに合わせて鑑賞に最適な高さに調整



* 質量: 約2kg(1台)

* 総耐荷重: 20kg(1台)

* 外形寸法: 幅230×奥行き250×高さ150(mm)

* 天板サイズ: 幅190×奥行き230(mm)

* 付属品: スベリ止めシール8枚 商品カテゴリ XPRICE !店 オーディオ スピーカー スピーカー用アクセサリ テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 その他オーディオ機器アクセサリー

JANコード/ISBNコード 4991829120702

商品コード 4991829120702