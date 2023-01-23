『ハヤミ工産 SB-51 Esta 小型スピーカースタンド (2台1組) メーカー直送【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 49分に出品され03月18日 20時 49分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ダークブラウン木目
質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ
最適なリスニングスタイル
スピーカーのサイズに合わせて鑑賞に最適な高さに調整
* 質量: 約2kg(1台)
* 総耐荷重: 20kg(1台)
* 外形寸法: 幅230×奥行き250×高さ150(mm)
* 天板サイズ: 幅190×奥行き230(mm)
* 付属品: スベリ止めシール8枚
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4991829120702
商品コード
4991829120702
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落札価格8190円
188 入札履歴
終了
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