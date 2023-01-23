『Barbie フィギュアスケーター人形 紫の服を着た服（並行輸入品）【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 02時 07分に出品され04月20日 02時 07分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Barbie フィギュアスケーター人形 紫の服を着た服（並行輸入品） ・全国送料無料 お届日数について 入金確認後5-14営業日を目安にお届けとなります。商品について 並行輸入品です。下部にも商品説明がございますのでご確認ください。 お問合せについて 是非とも「ストアに質問を投稿する」ボタンよりお気軽にお問い合わせくださいませ。ストアのお客様担当よりご連絡させていただきます。
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落札価格8190円
770 入札履歴
終了
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