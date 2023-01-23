『ラミィキューブ (Rummikub: Large Numbers Edition) ボードゲーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 21時 56分に出品され04月26日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名

ラミィキューブ (Rummikub: Large Numbers Edition) ボードゲーム



JAN





型番





重量

1429



梱包サイズ(L×W×H)

345 × 272 × 56



商品仕様





商品説明

ブライト特大の数字は、あなたがより簡単にあなたが持っているタイルと、あなたの対戦相手が下に置くタイルを見てみましょう。プラスオレンジのセットは、より鮮明なカラー区別を与えるために緑色のために置換されている。 。



配送方法

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商品カテゴリ ロールストア おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

商品コード B001TM0SYG