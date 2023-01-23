『ラミィキューブ (Rummikub: Large Numbers Edition) ボードゲーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 21時 56分に出品され04月26日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
ラミィキューブ (Rummikub: Large Numbers Edition) ボードゲーム
|JAN
|型番
|重量
1429
|梱包サイズ(L×W×H)
345 × 272 × 56
|商品仕様
|商品説明
ブライト特大の数字は、あなたがより簡単にあなたが持っているタイルと、あなたの対戦相手が下に置くタイルを見てみましょう。プラスオレンジのセットは、より鮮明なカラー区別を与えるために緑色のために置換されている。 。
|配送方法
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商品カテゴリ
商品コード
B001TM0SYG
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落札価格8190円
287 入札履歴
終了
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