『レイズ ポテトチップス しお味 １ケース（１２袋入り）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 45分に出品され03月14日 22時 45分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 薄くて塩味の効いた、アメリカンポテトチップスの定番品です。