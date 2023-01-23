『ラウル・ペレス バルデカニャーダ [2015]750ml (赤ワイン)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 11時 09分に出品され03月18日 11時 09分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2008年以降にワイナリーと畑を購入してスタートしたバルデカニャーダ（ポンフェラーダ）のプロジェクト！
「バルデカニャーダ」は、2008年以降にワイナリーと畑を購入してスタートしたバルデカニャーダ（ポンフェラーダ）のプロジェクト。ワイン名となっている村の畑のブドウをブレンドしたメンシア主体のワイン。ビエルソの中でも標高が高く、冷涼な気候下でブドウが育つため、アルコール度数が低めで、フレッシュ感を湛えたワインに仕上がります。ビエルソのスタイルがしっかりと表現されたフレッシュさを伴うエレガントな味わい。とても円やかで、ビエルソのスタイルがしっかりと表現されている。
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落札価格8190円
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終了
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