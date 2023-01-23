『ムルソー 2020年 ルー デュモン（白ワイン ブルゴーニュ）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 38分に出品され03月22日 22時 38分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ミネラリーで引き締まった酒質を持つムルソー



「レ・グラン・シャロン」、「レ・ナルヴォー」の2区画より。平均樹齢40年。収穫量30hl/ha。天然酵母のみを使用し、樽で一次発酵、マロ発酵。シャサン社製「グラン・ファン」の新樽70%、カヴァン社製ジュピーユ森産の1回使用樽30%で18ヶ月間樽熟成。

ミネラル感が非常に豊かで同時に十分な酸も備えています。若いうちはタイトに引き締まった印象がやや強いかも知れませんが、数年で硬さが取れてくると美しく全体が調和することでしょう。



【タイプ】白ワイン・辛口

【産地】フランス/ブルゴーニュ

【品種】シャルドネ

【内容量】750ml