『アルプスワイン 一升瓶ワイン 葡萄棚 赤 1800ml 6本 中口 1ケース 長野県 ぶどうだな 送料無料【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 12時 57分に出品され04月19日 12時 57分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本ワイン、ALPSワインで業務用としても人気の大容量ワイン1.8l赤ワイン。国産ワインだから安心、安全でコストパフォーマンスに優れた安旨1.8Lの信州ワインです。長野県塩尻産コンコード種を主体とした中口ワインです。



送料無料対象商品。沖縄、一部離島別途



［国］日本・国産

［生産年］ 通年生産

［色・味わい］赤ワイン・中口

［容量・度数］1800ml 1.8L 12度

［品種・地域］コンコード種主体・長野県

［生産者］株式会社アルプス