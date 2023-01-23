『ゴルフ用キャディバッグ LEZAX(レザックス) U.S.Athlete 6.5型(53cm)キャディバッグ ブラック USCB-7213 BK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 22時 18分に出品され03月29日 22時 18分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
キャディバッグ
【商品名】
LEZAX(レザックス) U.S.Athlete 6.5型(53cm)キャディバッグ ブラック USCB-7213 BK
【商品説明】
・原産国:インドネシア
・寸法:6.5型(53cm) 48インチ対応
・素材:ナイロン
・重量:2.2kg
【サイズ】
高さ : 15.50 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 88.00 cm
重量 : 2.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8190円
74 入札履歴
終了
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