『メジャークラフト 2代目ソルパラX メバリングロッド メバル SPX-S702UL-7.0フィート(約213cm)ソリッド穂先【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 15時 17分に出品され03月24日 15時 17分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メジャークラフト 2代目ソルパラX メバリングロッド メバル SPX-S702UL-7.0フィート(約213cm)ソリッド穂先



【商品説明】

・アクション:エクストラファースト

・ライン (lb)1-5 ライン(PE) 0.1-0.6

・型番:SPX-S702UL

・推奨ルアー (g):0.4-5



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 120.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。