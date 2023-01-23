『TOEI LIGHT(トーエイライト) ラバーコートダンベル5 H7174 5kg 2個1組 表面ラバーコーティング ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 02時 45分に出品され03月30日 02時 45分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOEI LIGHT(トーエイライト) ラバーコートダンベル5 H7174 5kg 2個1組 表面ラバーコーティング ブラック
【商品説明】
・Country of Origin: China
・Material: Rubber coated surface
・Sold as a pair
・Weight: Approx. 17.6 oz (500 g)
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 23.80 cm
重量 : 10.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8190円
365 入札履歴
終了
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