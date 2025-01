トーエイライト(TOEI LIGHT) ティーボール用公認バットM B2772【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

トーエイライト(TOEI LIGHT) ティーボール用公認バットM B2772



【商品説明】

・(NOTE) Use tee ball bat and ball

・Length: 29.5 inches (75 cm)

・Official product of the Japan Tee Ball Association

・Outer Material: Polyurethane; Core Material: Aluminum alloy

・SG standard certified product

・Weight: Approx. 19.4 oz (550 g)



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 7.50 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。