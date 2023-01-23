『Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー #3フェアウェイ用 Lilac/Meadow/White 2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 10時 46分に出品され03月15日 10時 46分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー #3フェアウェイ用 Lilac/Meadow/White 2
【商品説明】
Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー #3フェアウェイ用 Lilac/Meadow/White 2017JCLMW3 サイズ:全長14インチ(POMは除く)、POM幅5インチ(横幅)
・サイズ:全長14インチ(POMは除く)、POM幅5インチ(横幅)
X06XK4B3MW
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 20.10 cm
奥行 : 21.30 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8190円
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終了
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