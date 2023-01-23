『INDEPENDENT (インディペンデント) トラック シルバー POLISH ( 129 / 139 ) (Standard / Low【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 14時 17分に出品され04月11日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
INDEPENDENT (インディペンデント) トラック シルバー POLISH ( 129 / 139 ) (Standard / Low
【商品説明】
・トラックの車高(スタイル)：Low(58mm) / Standard(64mm)
・トラックサイズ ”129” ＝ デッキサイズ ”7.5～7.8” 対応
・トラックサイズ ”139” ＝ デッキサイズ ”7.8～8.15” 対応
・前後セット、スケートボード1台分の値段です
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 15.20 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8190円
694 入札履歴
終了
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