『INDEPENDENT (インディペンデント) トラック シルバー POLISH ( 129 / 139 ) (Standard / Low【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 14時 17分に出品され04月11日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

INDEPENDENT (インディペンデント) トラック シルバー POLISH ( 129 / 139 ) (Standard / Low



【商品説明】

・トラックの車高(スタイル)：Low(58mm) / Standard(64mm)

・トラックサイズ ”129” ＝ デッキサイズ ”7.5～7.8” 対応

・トラックサイズ ”139” ＝ デッキサイズ ”7.8～8.15” 対応

・前後セット、スケートボード1台分の値段です



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。