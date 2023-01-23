『インディペンデント ポリッシュ スタンダード - 139mm シングル スケートボード トラック (デフォルト、シルバー)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 01分に出品され03月14日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

インディペンデント ポリッシュ スタンダード - 139mm シングル スケートボード トラック (デフォルト、シルバー)



【商品説明】

・サブタイプ： 標準、標準、標準、標準。

・シングルトラック。

・ハンガー。 149ミリ、137ミリ、144ミリ、156ミリ。

・重量： 387， 402， 394， 376。

・高さ： 55ミリ、55ミリ、55ミリ、55ミリ。



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 16.20 cm

奥行 : 27.70 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。