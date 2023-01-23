『バボラ BABOLAT フリースジャケット（レディース） テニス・バドミントンレディースウォームアップジャケット BTWQJK44-RD(レッド)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 13時 13分に出品され03月11日 13時 13分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブランド：バボラ BABOLAT

・カテゴリー：テニス・バドミントン

・種目：テニス・バドミントンレディースウォームアップジャケット

・商品名：フリースジャケット（レディース）

・商品コード：BTWQJK44-RD

・カラー：レッド

・サイズ：M・L・O

・素材：フリース

・性別：ウィメンズ

（特徴）

・防風性に優れたタフタ素材とフリースを採用したハイブリッドジャケット。

・豊富なカラーバリエーションがポイント。