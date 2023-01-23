『バボラ BABOLAT フリースジャケット（レディース） テニス・バドミントンレディースウォームアップジャケット BTWQJK44-RD(レッド)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 13時 13分に出品され03月11日 13時 13分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブランド：バボラ BABOLAT
・カテゴリー：テニス・バドミントン
・種目：テニス・バドミントンレディースウォームアップジャケット
・商品名：フリースジャケット（レディース）
・商品コード：BTWQJK44-RD
・カラー：レッド
・サイズ：M・L・O
・素材：フリース
・性別：ウィメンズ
（特徴）
・防風性に優れたタフタ素材とフリースを採用したハイブリッドジャケット。
・豊富なカラーバリエーションがポイント。
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落札価格8190円
599 入札履歴
終了
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