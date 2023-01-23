『シグナムプロ(SIGNUM PRO) ファイヤーストーム(Firestorm) ゴールドメタリック 200mロール【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 18時 12分に出品され03月27日 18時 12分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シグナムプロ(SIGNUM PRO) ファイヤーストーム(Firestorm) 1.30mm/1.25mm/1.20mm 200mロール ポリエステルストリングス ゴールドメタリックの商品説明
素材:モノフィラメント ポリエステルストリングス
カラー:ゴールドメタリック
ゲージ:1.30mm/1.25mm/1.20mm
長さ:200m
こちらの商品は海外シグナムプロ正規品のインポートモデル(輸入品)となっております。
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落札価格8190円
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終了
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