『シグナムプロ(SIGNUM PRO) ファイヤーストーム(Firestorm) ゴールドメタリック 200mロール【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 18時 12分に出品され03月27日 18時 12分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シグナムプロ(SIGNUM PRO) ファイヤーストーム(Firestorm) 1.30mm/1.25mm/1.20mm 200mロール ポリエステルストリングス ゴールドメタリックの商品説明

素材:モノフィラメント ポリエステルストリングス

カラー:ゴールドメタリック

ゲージ:1.30mm/1.25mm/1.20mm

長さ:200m



こちらの商品は海外シグナムプロ正規品のインポートモデル(輸入品)となっております。