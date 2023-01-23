『ミドリエ デザイン シリーズ テラコッタ底面給水ポット 土を超える土壌 パフカル 3号 観葉植物 Crystal POT-G (テーブルヤシ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 18分に出品され03月28日 12時 18分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミドリエ デザイン シリーズ テラコッタ底面給水ポット 土を超える土壌 パフカル 3号 観葉植物 Crystal POT-G (テーブルヤシ)



【商品説明】

・POTサイズ：高さ12.2cm、直径9cm 植物：テーブルヤシ（パフカル3号）

・お部屋、オフィス、エントランス、ショップなどに癒しの空間（緑化）が出来ます。リモートワークのデスクに植物を置くことで効率アップです。

・テラコッタ（茶色）に水が触れなくなったら、ポットに水を入れて下さい。本製品は給水量が多いため、水がに濁ることがあります。また、接着部分（シリコン素材）が、白い浮遊物として出ることがございます。定期的な水の入れ替えとお掃除をお勧めいたします。

・土を使わないパフカル苗と底面給水ポットのセット商品です。 パフカルとは、サントリーが開発した新素材を使用した新土壌です。土を使わないインテリアグリーンをお楽しみください。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。