『クヌギ 樹高0.5m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 23時 27分に出品され04月16日 23時 27分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
クヌギ 樹高0.5m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭 くぬぎ 橡 櫟 椚 【花と緑】 ※送料無料セット品がお得です。
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落札価格8190円
119 入札履歴
終了
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