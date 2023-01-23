『植木 生垣 マホニアコンフューサ (ヤナギバヒイラギナンテン) 13.5ｐ 15本 樹高0.2ｍ前後 13.5ｐ 植木 苗木 シンボルツリー 生垣【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 28分に出品され03月03日 00時 28分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 002-010076-015



生垣 マホニアコンフューサ (ヤナギバヒイラギナンテン) 13.5ｐ 15本 セットとなります。



13.5ｐ







植木 苗木 シンボルツリー 生垣



ヒイラギナンテンと近縁だが葉が柔らかい。日陰に強く、病害虫の被害が少ないこと、エスニックな雰囲気を持つことなどから、和洋問わず多くの庭園に使われている人気の植木です



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5本セット 6460円

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