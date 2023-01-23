『植木 生垣 マホニアコンフューサ (ヤナギバヒイラギナンテン) 13.5ｐ 15本 樹高0.2ｍ前後 13.5ｐ 植木 苗木 シンボルツリー 生垣【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 28分に出品され03月03日 00時 28分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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生垣 マホニアコンフューサ (ヤナギバヒイラギナンテン) 13.5ｐ 15本 セットとなります。
13.5ｐ
植木 苗木 シンボルツリー 生垣
ヒイラギナンテンと近縁だが葉が柔らかい。日陰に強く、病害虫の被害が少ないこと、エスニックな雰囲気を持つことなどから、和洋問わず多くの庭園に使われている人気の植木です
【お得な送料無料セット商品価格】
5本セット 6460円
10本セット 9100円
15本セット 11700円
20本セット 17100円
30本セット 22800円
イヌツゲ（8本セット） 樹高1.0m前後 15cmポット (犬黄楊) いぬつげ 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
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クスノキ（10本セット） 樹高1.0m前後 15cmポット くすのき 楠 楠の木 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
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サカキ（8本セット） 樹高0.8m前後 15cmポット （さかき アカメ 赤芽 ホンサカキ 榊 本榊） 常緑樹 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
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ヒノキ（10本セット） 樹高0.8m前後 15cmポット ひのき 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
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サカキ（20本セット） 樹高0.4m前後 10.5cmポット （さかき アカメ 赤芽 ホンサカキ 榊 本榊） 常緑樹 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
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オウゴンマサキ（5本セット） 樹高1.0m前後 18cmポット おうごんまさき （黄金マサキ） スーパー黄金マサキ 生垣用 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・
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オウゴンマサキ（10本セット） 樹高0.5m前後 15cmポット おうごんまさき （黄金マサキ） スーパー黄金マサキ 生垣用 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
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花木 庭木の苗/クロバナロウバイ：ハートリッジワイン8号ポット 送料無料
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黒竹下地窓 変型 壁塗り込用木枠 2尺 x 2.5尺 1枚単価
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黒竹丸窓 ひょうたん 壁塗り込用木枠 2尺4寸 丸 1枚単価
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黒竹角窓 ひょうたん 壁塗り込用木枠 2尺 ｘ 2.5尺 1枚単価
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シルバープリペット 樹高0.4m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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ヤブツバキ 樹高0.5m前後 10.5cmポット （30本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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キンモクセイ（金木犀） 樹高1.5m前後 露地苗 シンボルツリー 常緑樹
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レッドロビン 樹高0.3m前後 10.5cmポット (50本セット) (送料無料) 販売 苗 植木 苗木 庭木 垣根 生垣 生け垣 生垣用 目隠し 木
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どんぐりの木 シラカシ 株立ち 約1.7ｍ お買い得なおまかせ株 美樹形株 常緑樹 送料無料
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ドウダンツツジ（15本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット どうだんつつじ ポット苗生垣用 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
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落札価格8190円
377 入札履歴
終了
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