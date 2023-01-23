『プチリュバン 【 IATA 基準クリア】デラックス キャリーバッグ70 LL 外寸：幅51×高47×奥行67.5cm 中型犬用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 13分に出品され03月10日 13時 13分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【IATA基準をクリア】 飛行機への搭乗基準を満たしておりますが、各航空会社ごとに基準が定められている場合がございます。必ず、事前に搭乗予定の航空会社に詳細をご確認ください。 ご購入前に適応体重だけでなく、商品の扉の寸法（画像）や内寸までよくご確認ください。 【IATA基準をクリアした商品です】 なお、「詳細情報」に記載してあります「商品の寸法」は商品発送時のパッケージ寸法の場合がございます。 外 ...