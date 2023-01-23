『紅白幕 紅白紐付き 180cmx5間（900cm)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 12時 11分に出品され03月03日 12時 11分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

紅白幕 紅白紐付き 180cmx5間（900cm)



【商品説明】

・サイズ：180ｃｍ×5間（900ｃｍ）

・テトロン生地はさらっとして爽やかな風合いあります。

・テトロン生地は長期保管しても虫害に強いです。

・在庫限り 激安特価紅白幕・ 紅白ひも付き・安心の日本製品

・生地：厚手テトロントロピカル（シワになりにくい、軽量で丈夫な生地で、取り扱いが楽です）



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 42.20 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。