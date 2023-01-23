『紅白幕 紅白紐付き 180cmx5間（900cm)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 03時 43分に出品され03月31日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
紅白幕 紅白紐付き 180cmx5間（900cm)
【商品説明】
・サイズ：180ｃｍ×5間（900ｃｍ）
・テトロン生地はさらっとして爽やかな風合いあります。
・テトロン生地は長期保管しても虫害に強いです。
・在庫限り 激安特価紅白幕・ 紅白ひも付き・安心の日本製品
・生地：厚手テトロントロピカル（シワになりにくい、軽量で丈夫な生地で、取り扱いが楽です）
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 42.20 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8190円
899 入札履歴
終了
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