『ニッソー ルームメイト238 ブラック 水槽セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 56分に出品され03月07日 18時 56分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニッソー ルームメイト238 ブラック 水槽セット



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24.2×16.5×26.8cm

・本体重量:2120g



【サイズ】

高さ : 19.80 cm

横幅 : 29.70 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 2.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。