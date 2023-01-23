『リッチェル キャンピングキャリーダブルドア 超小型犬・猫用 ダークブラウン Sサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 18時 15分に出品され04月12日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル キャンピングキャリーダブルドア 超小型犬・猫用 ダークブラウン Sサイズ



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :31.5×47×28.5cm

・本体重量:1.8kg

・素材: プラスチック



【サイズ】

高さ : 28.50 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 1.76 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。