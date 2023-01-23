『ねこ元気 健康に育つ子ねこ用 お魚とお肉ミックス まぐろ・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り 1.6kg×6個セット (まとめ買い)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 15時 35分に出品され03月09日 15時 35分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ねこ元気 健康に育つ子ねこ用 お魚とお肉ミックス まぐろ・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り 1.6kg×6個セット (まとめ買い)



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :34×13.5×21.5cm

・本体重量:1.653kg



【サイズ】

高さ : 24.20 cm

横幅 : 27.60 cm

奥行 : 59.20 cm

重量 : 10.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。