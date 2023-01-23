『【逆輸入品】 SEIKO セイコー 腕時計 クロノグラフ クオーツ メンズ 10気圧防水 SKS539P1/srm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 23時 29分に出品され03月11日 23時 29分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：H41×W41×D12mm(ラグ、リューズは除く)

重さ：約126g

素材：ステンレス

クオーツ

10気圧防水

クロノグラフ

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※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。

カテゴリ ファッション

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