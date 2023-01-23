『DOD(ディーオーディー) ライダーズテーブル ツーリング仕様 ハードトップで快適 コンパクト TB1-461【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 06時 51分に出品され05月06日 06時 51分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドアテーブル

【商品名】

DOD(ディーオーディー) ライダーズテーブル ツーリング仕様 ハードトップで快適 コンパクト TB1-461



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 930.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。