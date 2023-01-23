『送料無料 ビラボン アウター メンズ ボア フリース ジャケット BILLABONG BC012756 白 ブラウン 茶 別注 上着 羽織 防寒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 22時 49分に出品され03月23日 22時 49分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 採寸

単位(cm)/身丈/身幅/肩幅/袖丈

M/72/55.5/48/62.5

L/74.5/58/51.5/63

XL(2L)/77/60.5/52.5/68.5

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。

ブランド：BILLABONG ビラボン

アイテム：アウター

スタイルNo：BC012756

商品名：ボア フリース ジャケット

性別：メンズ

素材：ポリエステル 100％

ビラボンより「ボア フリース ジャケット」です。

胸ポケットの異素材切り替えがアクセントになったボアジャケット。表面にはボリューム感のあるシープボアフリース、インナーにはライニングタフタ素材を使用し保温性が高い一枚になっています。

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管理No. 24470530 24470531 24470532

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