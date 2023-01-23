『アウトドア用品 FIELDOOR チタンペグ テント用 タープ用 30cm 8本セット 軽くて強いチタン製ペグ 耐食性 頑丈 超軽量 ソロキャンプ ツーリン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 48分に出品され03月24日 08時 48分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドア タープ、テントペグ

【商品名】

FIELDOOR チタンペグ テント用 タープ用 30cm 8本セット 軽くて強いチタン製ペグ 耐食性 頑丈 超軽量 ソロキャンプ ツーリン



【ブランド】

FIELDOOR(フィールドア)



【商品説明】

・[こんな商品をお探しの方に] ペグ ステーク 杭 アンカー フック テントペグ タープペグ ペグ固定 ペグセット テント設営 キャンプ設営 タープ設営 チタン製 チタン チタン合金 ソリッド 錆びにくい 錆びに強い サビ 軽量

・?【1本あたりわずか68g】 こちらのペグは1本あたりわずか68g。単に軽いだけならアルミペグでもいいのですが、チタンペグは軽さだけでなく固い地面でも使える強度も併せ持っています。 ?【テントの設営に向いた30cm】 ペグの全長は30cmとタープの設営に向いた長さです。



【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 30.50 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。