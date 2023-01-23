『釣武者 CFRTPハンドル ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月13日 05時 40分に出品され05月13日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
釣武者 CFRTPハンドル ブラック
【商品説明】
・釣武者 CFRTPハンドル (カスタムパーツ)全長：113自重：50gハンドルピッチ：65 or 75ノブ径：45φ≪釣武者 カスタムパーツ≫
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8190円
300 入札履歴
終了
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