『ウイッグ付き 原神 ニィロウ コスプレ衣装【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 02時 53分に出品され04月10日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【サイズ】XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL。



【セット内容】 特に説明がない場合、セット内容は写真の通りすべて含まれています。



【素材構成】素材はなめらかな肌触りとソフトな光沢感を持つサテン生地です。さらにプリント柄と異なりのジャカード生地、その凹凸から微妙な陰影があり、また手触りでも感じられる。*ウィッグ: 高級耐熱ファイバー。高級材質なので毛質も良く、ツヤ、質感も自然です。（耐熱180-200）



【適用場合】 撮影用 イベント仮装 贈り物ど様々なシーンでご着用いただけます。文化祭、学園祭、コスプレ、ハロウィ ン、お祭り、イベント、コレクション化祭、パーティーなどの場合も活躍しています。



【サービス】ご不明な点がございましたら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。24時間以内に返信させていただきます。