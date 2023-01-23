『cc. 20 Pieces， Blue - leg0 Parts and Pieces: Blue Bright Blue 2x4 Plate x20【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 15時 05分に出品され03月04日 15時 05分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8190円
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