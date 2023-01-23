コーチ 名刺入れ ★COACH★ フラップ カードケース フローラル クラスター プリント フラグメントケース CH203 IMCAH【年末の贈り物】

商品情報

正面にコーチのロゴ金具が取り付けられた、シンプルで上品なカードケース(名刺入れ)です。

実用性も抜群でビジネスシーンでも大活躍プレゼントにも喜ばれそうなアイテムです。



フラップ カード ケース・フローラル クラスター プリント

FLAP CARD CASE WITH FLORAL CLUSTER PRINT

【品番】CH203 IMCAH

【カラー】チョーク マルチ

【サイズ】縦6.5cm x 横10.5cm

【素材】プリンテッド コーテッド キャンバス、 スムース レザー

【仕様】カードスロット x 3、スナップ開閉、外側にポケット



こちらの商品は画像とプリントの位置・パターンが多少異なる場合があります。



・新品未使用

・COACH 直営店でアフターケアが受けられます



・当商品は【新品・未使用・正規COACH OUTLET】のお品物です。一部わずかなシワやすれ跡、保管に伴う些細な小傷等がある場合があります。何卒ご理解頂けますようお願い致します。