『タイガーアイ ドクロ スカル tigereye パワーストーン Skull 原石【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 58分に出品され03月28日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【天然石の意味・言われ】

タイガーアイ[虎目石]：金運・仕事運アップ、洞察力・判断力を養う



【サイズ】タイガーアイ：60mm×46mm×44mm（原石の最長部）

【重量】 184g

【産地】 ブラジル





天然石情報：タイガーアイ

石言葉（意味・効果）：洞察力、金運アップ、幸運、癒し効果、洞察力や決断力を養う、視野を広める、最良の判断、チャレンジ精神、仕事運アップ タイガーアイ和名：虎目石英名：tigereye別名：−守護石：−誕生石：−干支石：寅(とら)カラー：黄褐色、茶、金褐色主な産地：南アフリカ共和国、オーストラリア、ナミビア、中国、等





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【ビックサイズ】タイガーアイ ドクロ（髑髏） 彫刻 [A6081]