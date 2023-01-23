『タイガーアイ ドクロ スカル tigereye パワーストーン Skull 原石【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 58分に出品され03月28日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【天然石の意味・言われ】
タイガーアイ[虎目石]：金運・仕事運アップ、洞察力・判断力を養う
【サイズ】タイガーアイ：60mm×46mm×44mm（原石の最長部）
【重量】 184g
【産地】 ブラジル
天然石情報：タイガーアイ
石言葉（意味・効果）：洞察力、金運アップ、幸運、癒し効果、洞察力や決断力を養う、視野を広める、最良の判断、チャレンジ精神、仕事運アップ タイガーアイ和名：虎目石英名：tigereye別名：−守護石：−誕生石：−干支石：寅(とら)カラー：黄褐色、茶、金褐色主な産地：南アフリカ共和国、オーストラリア、ナミビア、中国、等
かわいい アクセサリー（手作り ブレスレット[腕輪・バングル]｜ペンダント ネックレス ストラップ 原石 鉱石 クラスター 球体｜ルース タンブル 置物 一点物 石）メンズ レディース 本物 天然 高級 高品質 アイテム多数
【ビックサイズ】タイガーアイ ドクロ（髑髏） 彫刻 [A6081]
水晶玉 丸玉 丸玉 玉 球 水晶玉 球体 原石 Ball 大玉 クォーツ ロッククリスタル 魔除け 置物 天然 浄化 天然石【47mm玉】
¥ 8190
シトリン 丸玉 原石 citrine 黄水晶 水晶玉 パワーストーン【46mm玉】
¥ 8183
水晶 丸玉 丸玉 crystal クリスタル 原石 パワーストーン【49mm玉】
¥ 8176
天然 水晶玉 天然石 quartz クォーツ 原石 天然石【48mm玉】
¥ 8176
【一点物 62mm玉】 ローズクォーツ 丸玉 球体 原石 丸玉 玉 球 水晶玉 Ball 大玉 rose quartz 紅水晶 魔除け 置物 浄化用 お守り 一点物
¥ 8169
水晶 丸玉 球体 原石 鉱物 置物 ロッククリスタル クラスター 石 厳選 一点物【53mm玉】
¥ 8169
水晶 クラスター 原石 crystal クォーツ Stone 天然石
¥ 8155
アメジスト 丸玉 原石 amethyst 紫水晶 Gemstone 天然石【43mm】
¥ 8120
水晶 クラスター 原石 crystal クォーツ Stone 一点物
¥ 8092
水晶 クラスター ラフ stone 原石 クラスタ 鉱物 石 クラスター Quartz クリスタル 魔除け 置物 浄化 天然石
¥ 8092
シトリン 丸玉 水晶玉 citrine 黄水晶 原石 一点物【44mm玉】
¥ 8085
タイガーアイ ピラミッド クラスター 置物 幸運 金運 原石 石 ピラミド 開運 インテリア Tigereye 虎目石 Pyramid パワーストーン
¥ 8078
水晶 クラスター 原石 crystal クリスタル Cluster パワーストーン
¥ 8078
モリオン ポイント 原石 黒水晶 morion Point クラスター
¥ 8064
天然 水晶玉 丸玉 quartz クォーツ 原石 一点物【48mm玉】
¥ 8057
モリオン クラスター 原石 morion 黒水晶 Cluster 天然石
¥ 8050
エメラルド 原石 クラスター emerald 天然石 Gemstone パワーストーン
¥ 8050
オウムガイ 化石 原石 一点物 アンモナイト 化石 貝
¥ 8036
落札価格8190円
85 入札履歴
終了
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