『ローリングス(Rawlings) 野球 Jr. 少年 トレーニング ジュニア 素振り用 TWO-WAY SPEED TRAINING木製 B【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 06時 56分に出品され04月01日 06時 56分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ローリングス(Rawlings) 野球 Jr. 少年 トレーニング ジュニア 素振り用 TWO-WAY SPEED TRAINING【木製】 BHJW1TB2W ブルー サイズ 96cm



【商品説明】

・96cm(750g平均) 直径：φ65mm平均

・ジュニア トレーニング用

・ブルー

・メイプル集合成

・中国

CMR-X09MVWKGBJ

【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 97.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。