『Smore(スモア) Ground sheet 400 300グランドシート 収納バッグ 汚れ防止 軽量 PE 重さ1.6kg (bell【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 02分に出品され03月26日 03時 02分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他 野球審判用具

【商品名】

Smore(スモア) Ground sheet 400 300グランドシート 収納バッグ 汚れ防止 軽量 PE 重さ1.6kg (bell



【商品説明】

・【 テントの汚れ防止や湿気もシャットアウト 】テントを地面の摩擦、底冷え、虫の侵入から守ります。湿気の多い地面などにもご使用いただけます。グランドシートを敷いておくだけで、急な天候変化でも慌てなくて大丈夫。

・【オックスフォード生地】濡れても乾燥しやすいオックスフォード生地。地面からの湿気をシャットアウトし、テント底の汚れも防止。快適なキャンプタイムをお過ごしいただけます。※完全防水ではないため、長時間にわたり雨や雪に濡れた場合、浸水する場合がございます。予めご了承ください。

・【大活躍】キャンプ、観戦、お祭り、お花見、花火大



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 96.00 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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