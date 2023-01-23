『ランバンコレクション LEATHER CONBINATION 名刺入れ JLMW9HM1 グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 20時 41分に出品され03月28日 20時 41分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ランバンコレクション LEATHER CONBINATION 名刺入れ JLMW9HM1 グレー
【商品説明】
・カードポケットの数:5
・タテ7cmxヨコ11cmxマチ1.5cm
・留め具の種類: 無し
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8189円
538 入札履歴
終了
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