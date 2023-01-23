『KiU レインコート 豪雨対応 リュックカバー 2WAY ストレッチ マルチファンクショナル ジャケット マイティー ベージュ L K144【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 13時 03分に出品され04月06日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KiU レインコート 豪雨対応 リュックカバー 2WAY ストレッチ マルチファンクショナル ジャケット マイティー ベージュ L K144
【商品説明】
・レインコート・ボンチョ
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 30.90 cm
奥行 : 42.90 cm
重量 : 710.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8189円
306 入札履歴
終了
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