『KiU レインコート 豪雨対応 リュックカバー 2WAY ストレッチ マルチファンクショナル ジャケット マイティー ベージュ L K144【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 13時 03分に出品され04月06日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KiU レインコート 豪雨対応 リュックカバー 2WAY ストレッチ マルチファンクショナル ジャケット マイティー ベージュ L K144



【商品説明】

・レインコート・ボンチョ



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 30.90 cm

奥行 : 42.90 cm

重量 : 710.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。