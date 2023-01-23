『リビング ペットボトル ホルダー 500ml・600ml 用 保冷 オレンジ BE-SIDE PETBOTTLE COOLER 410494【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 47分に出品され03月27日 09時 47分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リビング ペットボトル ホルダー 500ml・600ml 用 保冷 オレンジ BE-SIDE PETBOTTLE COOLER 410494



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。