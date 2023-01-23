『サンワサプライ KC-K200 ディスプレイ工事配線ケーブル D-Sub15ピンミニ 20m【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 05時 19分に出品され03月20日 05時 19分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 工事配線用ケーブルですDINコネクタで中継できる2本1組のケーブル複合同軸ケーブル金メッキpinを採用