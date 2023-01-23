『サンワサプライ KC-K200 ディスプレイ工事配線ケーブル D-Sub15ピンミニ 20m【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 05時 19分に出品され03月20日 05時 19分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
工事配線用ケーブルですDINコネクタで中継できる2本1組のケーブル複合同軸ケーブル金メッキpinを採用
フルテック ADL ハイエンドグレード ストレートタイプ OTGケーブル Type C to C USB 2.0 cable 14cm
¥ 8186
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¥ 8186
NIMARUNI CAT5e 屋外仕様 2重被覆 LANケーブル 屋外用 コネクタ付 インターネットケーブル 難燃性 耐候性 ブラック (5
¥ 8183
StarTech.com Thunderbolt 3 ケーブル 2m USB PD 100W対応 40Gbps USB-C - USB-C
¥ 8183
【5個セット】 サンワサプライ USB3.1 Gen2 Type C-Aケーブル(ブラック・0.5m) KU31-CA05X5
¥ 8183
LINKUP 6 個入り - Cat6A RJ45 10G シールド ダイカスト メタルフィールド ターミネーション プラグ | HDBas
¥ 8180
StarTech.com USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ USB-C - VGA/ DVI/ HDMI 4K対応 CDP
¥ 8178
パンドウイット シールド LANケーブル Cat6A プロ仕様 40m 黄 STP6X40MYL
¥ 8177
StarTech.com USB3.0データリンクケーブル Mac/Windows対応 USB3LINK
¥ 8177
GSPOWER LANケーブル cat5e 自作用 業務用 (200m ブルー)
¥ 8176
富士電線工業 ラバロンプラス VCT 0.75sq×4芯 600V耐圧 黒色 キャプタイヤケーブル (0.75mm 4C 4心) (電線切売
¥ 8176
PENGLIN 5PCS Type-C Socket Panel Mount Connector，Aluminum Alloy USB 3.1 Fee
¥ 8176
StarTech.com 15m ハイスピードHDMIケーブル 4k対応HDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル ウルトラ/Ultra H
¥ 8175
ATZEBE 光ファイバHDMIケーブル 15m、 HDMI ケーブル 4K @ 60Hz HDR/Ultra HD YUV4:4:4 HD
¥ 8175
StarTech.com Thunderbolt 3 ケーブル 2m USB PD 100W対応 40Gbps USB-C - USB-C
¥ 8175
HighPoint Thunderbolt? 3 USB-CからThunderbolt? 3 USB-C 40Gb/s ケーブル， 2M T
¥ 8173
SAMICK(サミック) スリムライスディスペンサー12kg (0.5合計量) 据置タイプ(キャスター無) RN-630-2
¥ 8171
（まとめ） エレコム Cat6対応ツメ折れ防止LANケーブル ブルー 2m LD-GPTBU2RS 1本 ×10セット ds-1580839
¥ 8168
落札価格8189円
867 入札履歴
終了
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