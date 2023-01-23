『J BOARD AirSurf RT-192 ピンク【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 06時 41分に出品され04月17日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
J BOARD AirSurf RT-192 ピンク
【商品説明】
・サイズ: 約L675xW210xH110mm/ 重量: サイズ: 約1.8kg
・対象年齢 :8才以上
・耐荷重: 85kg
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 70.00 cm
重量 : 2.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8189円
992 入札履歴
終了
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