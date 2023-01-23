『2023最新AKIKI スマートウォッチ IP68防塵防水 通話機能付き 軍用規格 約100種類運動モード スマートバンド 遠隔カメラ 音楽【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 15時 17分に出品され04月17日 15時 17分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2023最新AKIKI スマートウォッチ IP68防塵防水 通話機能付き 軍用規格 約100種類運動モード スマートバンド 遠隔カメラ 音楽



【商品説明】

・【400mAh大容量バッテリー＆文字盤カスタマイズ可能】本スマートウォッチは400mahの大容量バッテリーを内蔵し、頻繁に充電する必要がなく、旅行や短期出張先でのバッテリー切れの心配も不要です。付属の磁気充電ケーブルをスマートウォッチの充電端子に接続すると充電開始となります。 アプリには100+種類以上の幅広いテーマのウォッチフェイスが用意されています。お気に入りの写真にしたり、ウィジェット編集が可能なフェイスを活用して、3種類のメニュースタイルと合わせて、個性的な文字盤をゲットできます。

・【90種類以上の運動モード＆24時間健康管理】このスマートウォッチはランニング、ウオーキング、サイクリング



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 11.90 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。