フラワースタンド 園芸ラック 金属製 ガーデンラック 植物鉢スタンド 軽量 木製 花台 フラワーラック 多肉植物 観葉植物 盆栽棚 収納 花【お歳暮】

商品情報

【商品名】

フラワースタンド 園芸ラック 金属製 ガーデンラック 植物鉢スタンド 軽量 木製 花台 フラワーラック 多肉植物 観葉植物 盆栽棚 収納 花



【商品説明】

・優れた装飾：この植木鉢は花を育てるのに使われるだけでなく、部屋やオフィスを飾ることもできます。絶妙なデザインはあなたの家の装飾にファッションとモダンな感覚を与えます。

・多目的：植物スタンドはフラワーショップだけでなく、バ??ルコニー、パティオ、庭、屋内用にも最適です。机、家、オフィス、カフェなどを飾るのは良い選択です。

・材質：このフラワースタンドは金属製で、防錆コーティングを施しています。彼らは湿った布で簡単に拭き取ることができます。

・適用：植物スタンドは、廊下、寝室、リビングルームなどの室内で使用されています。

・高負荷容量：高品質の鉄材料、丈夫で丈夫で、強い荷重容量があります。6箇所の収納スペースで、強収納力を装備されているフラワーラックとなりま



【サイズ】

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。