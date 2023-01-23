『コイズミ 電気毛布 掛敷毛布 快眠タイマー付き 丸洗い可 188×120cm ベージュ KDK-75228T【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 20時 22分に出品され04月13日 20時 22分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コイズミ 電気毛布 掛敷毛布 快眠タイマー付き 丸洗い可 188×120cm ベージュ KDK-75228T



【商品説明】

・サイズ:188×120cm

・快眠タイマー搭載:心地よく眠れるようにタイマーが通電コントロール、就寝中に熱くなりすぎることを和らげます

・本体重量:1.3kg

・材質:たて糸 ポリエステル100％ / よこ糸(毛羽部分) ポリエステル70％、アクリル30％

・消費電力:75W



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 1.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。