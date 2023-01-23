『コイズミ 電気毛布 掛敷毛布 快眠タイマー付き 丸洗い可 188×120cm ベージュ KDK-75228T【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 20時 22分に出品され04月13日 20時 22分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コイズミ 電気毛布 掛敷毛布 快眠タイマー付き 丸洗い可 188×120cm ベージュ KDK-75228T
【商品説明】
・サイズ:188×120cm
・快眠タイマー搭載:心地よく眠れるようにタイマーが通電コントロール、就寝中に熱くなりすぎることを和らげます
・本体重量:1.3kg
・材質:たて糸 ポリエステル100％ / よこ糸(毛羽部分) ポリエステル70％、アクリル30％
・消費電力:75W
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 32.20 cm
奥行 : 35.20 cm
重量 : 1.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8189円
451 入札履歴
終了
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