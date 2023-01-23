『ハイシェラ バックパック 公式 バスコム ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 22時 52分に出品され03月04日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハイシェラ バックパック 公式 バスコム ブラック



【商品説明】

・PC収納可

・タテ47cmxヨコ32cmxマチ20cm

・フック付き

・ポケットの数:10(外側5/内側5)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:720g



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 41.60 cm

奥行 : 48.60 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ハイシェラ

バックパック

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バスコム

ブラック