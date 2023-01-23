『QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 20時 37分に出品され04月01日 20時 37分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリ



【商品説明】

・【サイズ】19.3*18*6.5cm。

・【パッケージ内容】製品パッケージには、本体*1、電源アダプタ*1、リモコン*1、取扱説明書が含まれています。

・【リモコン】低音と高音のコントロール、入力セレクター、EQ、ミュート、ラウドネス設定、電気ショック療法を備えた家庭用ワイヤレス用の多機能リモコン。

・【低騒音】低騒音、軽量、大電力出力および良好な音質の特徴を有する。

・【調整可能】高音域/低音域のつまみを調整し、高音域と低音域を盛り上げた音楽を表現し、バイパス機能で、より繊細で滑らかなオリジナルの音を楽しむことができます。



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。