『QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 20時 37分に出品され04月01日 20時 37分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリ
【商品説明】
・【サイズ】19.3*18*6.5cm。
・【パッケージ内容】製品パッケージには、本体*1、電源アダプタ*1、リモコン*1、取扱説明書が含まれています。
・【リモコン】低音と高音のコントロール、入力セレクター、EQ、ミュート、ラウドネス設定、電気ショック療法を備えた家庭用ワイヤレス用の多機能リモコン。
・【低騒音】低騒音、軽量、大電力出力および良好な音質の特徴を有する。
・【調整可能】高音域/低音域のつまみを調整し、高音域と低音域を盛り上げた音楽を表現し、バイパス機能で、より繊細で滑らかなオリジナルの音を楽しむことができます。
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリ
¥ 8189
2022 アップグレードFosi Audio BL20A Bluetooth 5.0 アンプ100Wx2 Hi-Fi Mini ステレオ オ
¥ 8189
Nobsound G2 PRO HiFi サブウーファー/フル周波数 モノラルデジタル パワーアンプ 300W ウーファー
¥ 8181
Nutek BT225M3 Bluetooth Speaker， Mic (Red) 並行輸入品
¥ 8179
DREMAKE TRS 1/4 Inch to XLR Cable， XLR 3-Pin Female to Quarter Inch Male Pa
¥ 8176
Fosi Audio TB10A 2 チャンネルアンプ 100W x 2 パワーアンプ ステレオ オーディオアンプ レシーバー TPA311
¥ 8175
AIYIMA TPA3255 サウンドアンプ 300Wx2クラスDステレオ オーディオアンプHiFiアンプデジタルアンプ スピーカー用ホーム
¥ 8175
QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリ
¥ 8175
Fosi Audio TDA7498E 320W 2チャンネルステレオオーディオアンプレシーバーホームスピーカー用ミニHi-FiクラスD内蔵
¥ 8175
Fosi Audio TB10A 2 チャンネルアンプ 100W x 2 パワーアンプ ステレオ オーディオアンプ レシーバー TPA311
¥ 8175
Fosi Audio BT10A BluetoothアンプステレオスピーカーアンプBluetooth 5.0 50watt x 2 TPA3
¥ 8175
Nobsound G2 PRO HiFi サブウーファー/フル周波数 モノラルデジタル パワーアンプ 300W ウーファー
¥ 8174
Nobsound G2 PRO Hi-Fi 300W サブウーファー オーディオ モノチャンネル クラスD パワーアンプ
¥ 8174
VORCOOL オーディオアンプ カーアンプ 5800 w C-266ステレオ4 ohm音響4チャンネルアルミニウムアンプ 自動車用
¥ 8174
超広帯域 RF パワーアンプ 1MHz〜130MHz 6W 43dB HF 短波リニアアンプ
¥ 8170
AIYIMA A05 TPA3221 パワーアンプ 100W+100W Bluetooth QCC3034 APTX 2.0CH ミニ Hi
¥ 8168
AIYIMA TPA3255 サウンドアンプ 300Wx2クラスDステレオ オーディオアンプHiFiアンプデジタルアンプ スピーカー用ホーム
¥ 8162
Fosi Audio TDA7498E 320W 2チャンネルステレオオーディオアンプレシーバーホームスピーカー用ミニHi-FiクラスD内蔵
¥ 8162
落札価格8189円
775 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！