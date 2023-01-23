『2022業界 登場 ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0+EDR搭載 急速充電 ブルートゥース イヤホン AAC/SBC対応 Hi-【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 17時 53分に出品され04月15日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2022業界 登場 ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0+EDR搭載 急速充電 ブルートゥース イヤホン AAC/SBC対応 Hi-
【商品説明】
・【6Dステレオサウンド】令和最新のチップを採用されて、イヤホンの高・中・低三音域のバランスが良くて、強力な低音域ドライバーによって重低音が楽しめるとともに、高音域の細部も逃すことはありません。重低音で息つぎの呼吸の音まではっきり聞こえて遮音性抜群です。圧迫ある重低音から繊細な中高音までリアルに再現でき、サウンドピーツでCDのような重低音と中高音の立体的な音を受けます。
・【HIFI高音質 Bluetooth イヤホン】10mm大型のダイナミックドライバーを搭載し、データ転送時の音源圧縮による音質劣化と音ズレが抑えられるため、高域と低域ともキレよく鳴らす、解像度の高い高品質なサウンドで音楽を聴けます
・
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 9.50 cm
奥行 : 14.50 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8189円
195 入札履歴
終了
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