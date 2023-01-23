『2022 アップグレードFosi Audio BL20A Bluetooth 5.0 アンプ100Wx2 Hi-Fi Mini ステレオ オ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 12時 20分に出品され03月31日 12時 20分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2022 アップグレードFosi Audio BL20A Bluetooth 5.0 アンプ100Wx2 Hi-Fi Mini ステレオ オ



【商品説明】

・【Bluetooth/AUX/U-disk入力】Bluetooth 5.0、AUX、U-diskの3つの入力モードをサポートし、ニーズに応じてお好みのモードを切り替えて、完璧なサウンド体験を得ることができます。

・【リモコン＆Bluetooth 5.0】Bluetooth 5.0設計で、Bluetoothの伝送距離は最大50mです。アップグレードされたリモコン機能で、時間と効率を節約できます。

・【先進的で安全な回路保護設計】アルミニウム合金ボディ、スピーカー保護回路を内蔵し、安心して使用し、音楽を楽しむことができます。



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 18.70 cm

奥行 : 25.90 cm

重量 : 890.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。