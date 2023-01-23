『単結晶銅 Sennheiser ゼンハイザーIE40 Pro 対応 交換用 リケーブル ビバボ プラグ 4.4mm 5極 バランス アップグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 17時 43分に出品され04月02日 17時 43分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

単結晶銅 Sennheiser ゼンハイザーIE40 Pro 対応 交換用 リケーブル ビバボ プラグ 4.4mm 5極 バランス アップグ



【商品説明】

・ケーブル:単結晶銅 高純度99.9999% 銀メッキ

・ケーブル長:120cm /ハンダ:WBT無鉛銀ハンダ使用

・プラグ:4.4mm L型プラグ 金メッキ / イヤフォン側プラグ:金メッキピン

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応機種:Sennheiser ゼンハイザーIE40 Pro



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 6.40 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。