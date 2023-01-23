『ナーフ エリート サージファイヤー E0011 正規品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 11時 57分に出品され03月17日 11時 57分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナーフ エリート サージファイヤー E0011 正規品



【商品説明】

・15連射可能

・2018 Hasbro. All Rights Reserved.

・セット内容:ブラスター本体、エリートダーツx 15、取扱説明書

・ロテーティングドラム

・対象年齢 :8才以上



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。